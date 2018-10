’Britney Spears keert terug naar Las Vegas’

„We kunnen nog niet op de details ingaan, maar ze is erg enthousiast en kan niet wachten om dit nieuws donderdag (18 oktober) met de wereld te delen”, vertelt Britneys manager Larry Rudolph. Fans speculeren over een nieuw album, maar volgens bronnen van Bang Showbiz gaat het om een nieuwe show in Las Vegas.

De zangeres eindigde op nieuwjaarsnacht haar vier jaar durende Piece of Me-show in Vegas, maar destijds werd meteen al gemeld dat Spears bezig was met een nieuwe reeks. „Ze hebben een aanbod gedaan dat ze simpelweg niet kon weerstaan. Ze houdt gewoon van Vegas”, vertelt een bron.