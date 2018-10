Prins Charles wordt gast-redacteur

Het tijdschrift gaat over Charles’ passie over het leven op het platteland en over zijn landgoederen Clarence House, Highgrove Gardens en Dumfries House. Ook zijn vrouw, hertogin Camilla, zal een artikel schrijven. De hoofdredacteur, Paula Lester, vertelt over de nieuwe baan van de prins: „Het is helemaal zijn eigen ding. Het komt uit zijn hart en laat zien wat een passie hij heeft voor het platteland en dat is echt te zien in het tijdschrift.”

Het is niet de eerste keer dat prins Charles iets schrijft voor Country Life. Op zijn 65e verjaardag in 2013 was hij ook gast-redacteur, en hij schreef voor elke opvolgende verjaardag een column over het leven op het platteland.