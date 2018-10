Cardi B is grote winnaar van BET Awards

Cardi B won in de categorie MVP of the Year, Best Featured Verse, Best Hip Hop Style en Hustler of the Year. „Ik ben jullie zo dankbaar”, reageerde ze gelukkig. Tijdens de show bracht ze ook de nummers Get Up 10 en Backin' It Up ten gehore.

Andere winnaars zijn onder meer Drake, Kendrick Lamar, Pharrell Williams, XXXTentacion en Beyoncé en Jay-Z.