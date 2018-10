Kendall Jenner stalkt ex-vriendjes

Kendall Jenner had in het verleden een relatie met onder meer Harry Styles, ASAP Rocky en Blake Griffin. De Keeping up with the Kardashians-ster geeft toe nieuwe profielen te hebben aangemaakt op Instagram om in de gaten te houden wat haar exen doen. Dat verklapt ze in een speciale aflevering van Carpool Karaoke, waarin ze een leugendetectortest moest ondergaan.

Het model praat zelden over haar liefdesleven. „Ik houd mijn leven graag privé. Ik denk dat dat is omdat ik niet zoals mijn zussen ben die alles willen delen”, liet ze toen weten. „Ik zou altijd moeite doen om een eventuele nieuwe liefde niet op te laten vallen. Je lijkt wel gek als je iedereen die langs komt een plek in de schijnwerpers geeft.”