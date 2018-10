Taart in gezicht Piers Morgan na draagzakdiscussie

Morgan had zich de woede op zijn hals gehaald van vele Britse kijkers toen hij stelde dat mannen nooit met een draagzak mogen lopen. Dat zou volgens hem niet mannelijk zijn. Op Twitter maakte hij James Bond-acteur Daniel Craig belachelijk door hem een „ontmande Bond” te noemen. Op een bijgevoegde foto droeg Craig zijn dochter in een draagzak. De tweet zorgde voor een storm van kritiek.

In Good Morning Britain werd de discussie woensdag nog even voortgezet. Hill schoof vervolgens aan om Morgan en zijn co-presentator Susanna Reid zogenaamd een custardtaart-masterclass te geven maar de komiek had andere bedoelingen. Nadat Morgan de lekkernij in zijn gezicht gedrukt had gekregen, nam de presentator al snel wraak. Hill kwam er redelijk ongeschonden van af, maar Reid kon eveneens het slagroom van haar gezicht likken.