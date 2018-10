’Tara Reid geeft hond de schuld van woede-aanval’

„Ze lieten me niet naast mijn hond zitten”, verklaart Reid aan Extra. „Ik was dus niet van plan aan boord te blijven. Natuurlijk maakte iedereen er een hele heisa van. Daar ben ik inmiddels wel aan gewend. Ze moeten me altijd hebben.”

Op Instagram heeft ze inmiddels een verklaring geplaatst waarin ze uitlegt dat het om een hulphond van drie maanden oud ging. De actrice zegt dat ze de pup in de bagagerekken moest zetten en dit weigerde. Omdat er geen oplossing gevonden kon worden, besloot ze te vertrekken.

Volgens een bron van TMZ ging haar uitbarsting echter om het feit dat ze geen plek naast het raam had gekregen. Bovendien zou de persoon voor haar zijn stoel naar achter hebben gezet, waardoor ze zich opgesloten voelde. Ook zou ze hebben geklaagd omdat ze geen kussen kreeg.