Wendy van Wanten weer vrijgezel

Wendy maakt de breuk bekend op Instagram. Ze vraagt of iedereen haar en Frans even met rust wil laten omdat ze door een moeilijke tijd gaan en erg verdrietig zijn. „Geen vragen stellen en een beetje geduld hebben, zou ons zeer veel helpen (...) Er niets over te hoeven zeggen en eerst de tijd een beetje zijn verzachtende werk te laten doen, zou eigenlijk ideaal zijn... maar volledig verstoppen wat niet verstopt kan blijven, is evenmin een optie.”

Uit het verhaal van Wendy is op te maken dat het niet zeker is dat de twee definitief uit elkaar gaan. „We hebben besloten om minstens tijdelijk uit mekaar te gaan en mekaar wederzijds de tijd te geven om na te denken, te helen en tot rust te komen”

Pijnlijk detail is dat afgelopen vrijdag het toneelstuk Wie wordt de man van Wendy?, gebaseerd op het programma waardoor Wendy en Frans elkaar leerden kennen, in première is gegaan. De producent laat aan Het Laatste Nieuws weten dat het stuk gewoon blijft lopen.

Wendy en Frans hebben samen een dochtertje van 10 jaar: Estelle.