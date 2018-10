Meghan geeft zelfgebakken bananenbrood cadeau

Meghan en Harry kwamen niet met lege handen aan. „Ze zei dat als je bij iemand op bezoek gaat, je altijd iets mee moet nemen. En dus deed zij dat ook”, vertelt Emily Carroll, een van de gelukkigen die Meghan mocht ontmoeten, aan Bang Showbiz.

„Ze vertelde dat ze zich druk maakte om de bananen, ze was bang dat ze er te veel had gebruikt. Maar Harry zei dat je nooit te veel bananen kunt hebben.” Meghan en Harry hadden ook een doos Fortnum & Mason thee meegenomen. De cake bleek overigens goed in de smaak te vallen, hij was binnen no-time op.