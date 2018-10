Gwyneth Paltrow gebruikt dochter als focusgroep

Een focusgroep is normaliter een groep mensen die gevraagd wordt naar hun mening over een bepaald product voor wetenschappelijk onderzoek of marketing doeleinden. Gwyneth Paltrow gebruikt echter gewoon haar 14-jarige dochter als focusgroep voor haar bedrijf Goop.

De actrice zou het dan ook super leuk vinden als haar dochter zich bij het bedrijf zou aansluiten als ze oud genoeg is. „Dat zou fantastisch zijn! Ze heeft er ook echt verstand van”, vertelt Paltrow in een interview met Glamour. „Apple is mijn focusgroep. Ik vraag haar altijd om haar mening. Ze is dan ook echt representatief voor Generatie Z. Ik weet de helft van de tijd niet waar ze het over heeft, maar ik probeer haar bij te benen.”