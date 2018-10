ADE-kunstwerk siert A’DAM Toren

„Na een serie kleinere werken voor onze expositie waren we wel weer toe aan iets groots, indrukwekkends. Dit resulteerde in ons grootste kunstwerk tot nu toe, on top of Amsterdam!”, laat het collectief weten. Het ADE-werk wordt woensdagmiddag onthuld en is vanuit het hele stadscentrum te zien.

De leden van Kamp Seedorf uit Almere maken hun graffitikunst doorgaans niet op muren maar op posters. Vaak beelden ze voetballers of rappers af. Een van hun bekendste werken is de Damsko Strijder, een afbeelding van Eberhard van der Laan getooid met een Ajax-sjaal.

Damsko Strijder van Kamp Seedorf in het Amsterdam Museum Ⓒ Hollandse Hoogte / Robert Lagendijk