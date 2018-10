Michael Jackson-show in maart terug in Nederland

Thriller Live is een grote muziekshow over de carrière van Michael Jackson. De voorstellingen maken deel uit van een Europese tournee ter gelegenheid van de zestigste geboortedag van Jackson, eind augustus.

In Thriller Live brengen vijf solisten en twaalf dansers met een liveband alle grote hits van de ‘King of Pop’ ten gehore. Zij voeren ook de spectaculaire choreografieën uit de shows en videoclips van Jackson op. Alle populaire hits van Michael Jackson en The Jackson 5 komen voorbij.

De show toert inmiddels tien jaar onafgebroken de hele wereld over. Daarnaast is een andere versie van Thriller Live al tien jaar non-stop te zien op het Londense West End in het Lyric Theatre. De show werd wereldwijd bekroond met een groot aantal belangrijke theater- en musicalprijzen.