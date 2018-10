A Star is Born passeert 100 miljoengrens in VS

A Star is Born is de derde remake van de filmklassieker uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Jackson Maine (Cooper) is een rockster die worstelt met demonen uit het verleden en de fles; Ally (Lady Gaga) is een serveerster met een gouden stem. Na een toevallige ontmoeting biedt hij haar de kans om door te breken, met alle gevolgen vandien.

In Nederland trekt A Star is Born ook volle zalen; binnen twee weken trok de film meer dan 135.000 bezoekers. Het is sowieso een goede bioscoopmaand; naar verwachting wordt het in de Amerikaanse theaters zelfs de meest succesvolle oktober in lange tijd. Andere hits zijn de Marvel-film Venom en het nieuwe vervolg op horrorklassieker Halloween met Jamie Lee Curtis.