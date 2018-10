Sinterklaasjournaal krijgt weer gebarentolk

Sinterklaas zal bij zijn intocht in Zaanstad ook gezelschap krijgen van zwarte pieten, maakte de NTR eerder al bekend. „Naar gelang ze vaker door de schoorsteen zijn gegaan, worden ze zwarter”, aldus een zegsman van de omroep die de intocht van de Sint uitzendt. „Er zijn er ook bij die helemaal zwart zijn.”

Er ontstond twee weken geleden enige verwarring over de kleur van de Pieten toen de NTR had gemeld dat dit jaar alle knechten van de Sint roetvegen in plaats van een egaal gitzwart gezicht zouden hebben.

Bekijk ook: NTR kiest voor roetveegpieten bij intocht Sint

RTL maakte in 2016 al expliciet de keuze voortaan alleen nog maar roetveegpieten op te voeren in alle programma’s. De commerciële zender gebruikt geen gitzwarte pieten meer. Dat beleid wordt dit jaar niet veranderd, bevestigt een woordvoerder.