Kookboek Shane Kluivert verschijnt ook in Duitsland

Shane is er trots op dat uitgeverij DK Duitsland zijn boek gaat uitbrengen in ons buurland. „Super cool dat ik nu met nog meer mensen mijn recepten kan delen!”

Shared Stories, het rechtenbureau van Kosmos, heeft veel interesse vernomen uit verschillende landen, waaronder natuurlijk uit Spanje. Rechtenmanager Julia Foldenyi: „We krijgen zo ontzettend veel leuke reacties op het boek van Shane! Naast een groot voetbaltalent, is Shane ook een talentvolle jonge chef die jong en oud samen in de keuken krijgt, in Nederland én daarbuiten.” Ze laat verder weten dat een deel van de opbrengst van Shane’s boek naar het Kluivert Dog Rescue Center, opgezet door zijn moeder Rossana, gaat.

Begin januari 2019 zal het boek van Shane in Duitsland verschijnen. De Duitse profvoetballer Julian Draxler schrijft het voorwoord