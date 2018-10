Jim en Jamai spreken elkaar nooit meer

„Het is gewoon verwaterd”, vertelt Jim Bakkum in Panorama. Toch speelden de twee er ook zelf een rol in: ze zorgden er bewust voor dat ze niet al te vaak samen in de media verschenen. „Wij hebben er wel voor opgepast dat mensen iets kregen van: daar heb je hen weer.” Zo wees Jamai ook wel eens een verschijning in De Wereld Draait Door af omdat Jim daar al kwam.

Van ruzie is dus geen sprake, laat Jim weten. Maar contact hebben de twee - met elk een eigen carrière in de showbusiness - niet meer.

Jamai Loman en Jim Bakkum in de periode na Idols Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen