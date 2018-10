ADE Award voor Gert van Veen

Van Veen, destijds journalist bij de Volkskrant, schreef in 1988 een groot artikel over house, waarna deze muziekstijl een vlucht nam. Vanaf 1988 wijdde hij zijn leven aan elektronische muziek. Zo bracht hij diverse clubhits uit en richtte hij de elektronische live-act Quazar op.

De 63-jarige Van Veen stond aan de basis van clubavond Welcome to the Future in Paradiso, een voorloper van het gelijknamige festival en was hoofdredacteur van ID&T-magazine Release. Ook was hij creatief directeur van Studio 80, in een tijd dat het Amsterdamse nachtleven internationaal toonaangevend werd.

Van Veen is de tweede persoon die de ADE Lifetime Achievement Award heeft mogen ontvangen.