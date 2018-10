Thekla Reuten heeft tweede kindje gekregen

Het management heeft dit nieuws later op de woensdagavond bevestigd aan het ANP én laten weten dat het om een zoontje gaat, dat in de zomer werd geboren. Moeder en zoontje maken het goed. Het is het tweede zoontje voor Thekla en haar partner acteur Gijs Naber; hun eerste zoon is drie jaar oud.

In februari werd bekend dat Thekla Reuten zwanger was toen ze op de rode loper bij de premiére van Red Sparrow in New York poseerde in een felrode jurk, terwijl ze haar hand koesterend op haar buik legde.

Ondertussen is ze al wel weer op de been en is ze bezig aan opnames voor de filmthriller Marionette.

Bekijk ook: Opnames nieuwe thriller Thekla Reuten begonnen