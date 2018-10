Emotionele Eva Jinek wint Sonja Barend-award

Eva Jinek won het plastic beeldje voor haar gesprek met politicus Farid Azarkan, die probeerde uit te leggen hoe zijn partij DENK een nepcampagne testte met affiches met pittige uitspraken die van de PVV leken te komen. Jinek plengt tranen bij de winst, maar wijt dat aan de hormonen van de borstvoeding.

„Ik heb het zelf teruggekeken voor deze uitzending en dacht soms wel ’oei’, maar het is live.” Toch kon Eva wel met trots terugkijken. „Sonja is heel goed met persoonlijke interviews. Ik wil zo’n interviewer als Sonja zijn, daarom is zo’n award er en daarom ben ik heel blij dat ik gewonnen heb.”

In het programma werden de genomineerden eerst doorgenomen met de legendarische vrouw naar wie de prijs vernoemd werd. „Ik ben heel blij met de winnaar, die ik overigens vorig jaar voorspeld heb hier. Het had mij niet beter kunnen zinnen dit jaar, dan deze winnaar”, gaf Sonja Barend vast een hint aan de kijkers.

Voor de andere genomineerden had ze ook complimentjes. „Jij had net zo goed kunnen winnen”, zegt ze tegen Matthijs van Nieuwkerk, die tot de eerste tien genomineerden behoorden, maar afviel toen de shortlist bekend werd.

Op de shortlist stonden nog Adriaan van Dis en Coen Verbraak. Adriaan van Dis was genomineerd voor zijn gesprek met de Britse acteur Stephen Fry over zijn leven. Coen Verbraak was in de race met het gesprek met de gereformeerde predikant Floris van Binsbergen.

De prijs, die voor de tiende keer wordt uitgereikt, ging vorige jaar naar Janine Abbring. Zij kreeg de onderscheiding voor haar gesprek met de terminaal zieke burgemeester Eberhard van der Laan.