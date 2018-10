Hiphopartiest Colin Benders verzorgt filmconcert in Eye

Het drama gaat over een man die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn geheugen verliest.De live-performance maakt deel uit van het programma The Man Machine, een themaprogramma met dertig films over de fusie van mens en machine en de rol van hightech en big data in de afgelopen eeuw. De selectie schetst hoe het filmische idee van techniek en het spanningsveld tussen mens en robot de afgelopen eeuw is veranderd, gestuurd door de snelle technologische ontwikkelingen.

The Man Machine is van 18 oktober tot en met 13 november te zien in Eye. Tot de selectie behoren klassiekers als Bride of Frankenstein van James Whale, eXistenZ van David Cronenberg en cultklassieker Metropolis uit 1927. Ook zijn er veel films met een Nederlands tintje te zien, zoals RoboCop, het Amerikaanse debuut van Paul Verhoeven, en Blade Runner, de film waarmee Rutger Hauer in Hollywood naam maakte.

Ook is De Lift te zien, de horrorfilm waarmee regisseur Dick Maas in 1983 doorbrak. De thriller over een demonische lift die zelf gaat denken is speciaal voor het themaprogramma gerestaureerd.