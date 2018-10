Martin Garrix en Armin van Buuren naar China

Van 27 tot en met 31 september staat Hainan in het teken van de tweede editie van het ISY Music Festival. De eerste editie vond in maart 2018 plaats. In totaal zijn 72 artiesten vastgelegd voor het festival op het ’Ibiza van Azië’. Het festival wordt georganiseerd in Sanya, na hoofdstad Haikou de grootste stad van het eiland. De eerste editie trok in maart maar liefst 50.000 bezoekers.

Bij de tweede editie verrijzen vier nieuw ontworpen stages, een aantal dat niet eerder op een Chinees festival was te zien. Het hoofdpodium is de grootste die ooit is gebouwd in China. Een belangrijk onderdeel van de shows is ook het vuurwerk. Hiervoor is de regisseur van onder meer het vuurwerk van de Olympische Spelen in Beijing aangetrokken.

De aankondiging van ISY Music Festival was onderdeel van de eerste dag van Amsterdam Dance Event waar veel aandacht was voor de snelle opkomst van de Chinese elektronische muziekindustrie in al haar aspecten.