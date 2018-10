Snollebollekes geven extra show in Gelredome

De populaire feestact uit Best, opgericht door cabaretier Rob Kemps en dj's Jurjen Gofers en Maurice Huismans, wist alle 30.000 plaatsen in het Gelredome met hun stadionshow Snollebollekes Live in Concert binnen anderhalf uur na de aankondiging vol te krijgen. Vanwege dat sucecs besloten ze tot een tweede show. „Net als de groten der aarden zoals The Rolling Stones, Prince en Lady Gaga, kan Snollebollekes zich nu in het illustere rijtje artiesten scharen die meerdere concerten in het Gelredome geven”, zeggen ze er zelf trots over.

Het tweede optreden vindt vrijdag 29 maart plaats, een dag eerder dan de uitverkochte show op zaterdag 30 maart. Ook vrijdagavond zullen gastartiesten als de Vengaboys, Gerard Joling, dj Paul Elstak en vele anderen een speciale show gaan geven.

De kaartverkoop voor het tweede concert gaat zaterdag 20 oktober van start via de website van de Snollebollekes.