Fast and Furious-producent naar rechter om spin-off

Moritz claimt dat hij recht zou hebben op een producerscredit voor de spinoff die in de maak is over de relatie tussen de personages Luke Hobbs (Dwayne Johnson) en Deckard Shaw (Jason Statham).

De film Hobbs & Shaw wordt momenteel gedraaid en moet komende zomer in première gaan. Moritz stelt dat hij het idee voor de spinoff tijdens de productie van Fast and the Furious 8 bij Universal heeft genoemd.

De baas van Universal, Jimmy Horowitz, zou Moritz hebben beloofd dat hij een credit zou krijgen voor de spinoff. Dit betekent dat hij ook zou mogen delen in de opbrengsten van de film. Het ging om een mondelinge overeenkomst. De producent werkte anderhalf jaar aan het project, ontwikkelde het scenario en hield zich bezig met het zoeken van locaties en het casten van de film.

Andere voorwaarden

Toen Universal in de loop van dit proces een schriftelijke overeenkomst voorlegde aan Moritz, bleken de voorwaarden en de afspraken veranderd te zijn. Ook had Universal een clausule in het contract veranderd die Moritz de garantie bood dat hij wel betaald zou worden als hij van het project zou worden gehaald. Deze zomer onderhandelden de partijen verder over het contract, tot Universal volgens Moritz in september plotseling liet weten dat het bedrijf zich op geen enkele manier verplicht voelt om Moritz contractueel bij het project te betrekken of uit te betalen.

Daarom stapt Moritz nu naar de rechter, meldt The Hollywood Reporter. Universal heeft nog niet gereageerd op de aanklacht die de Fast & Furious-producent bij de rechtbank heeft neergelegd.