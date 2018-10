Film De vader van Van Gogh over ex-jihadist komt in december uit

De regisseur - die in de jaren ’80 bekendheid verwierf als mimespeler in Sesamstraat - heeft de film onlangs gedraaid in Haarlem met de Nederlandse acteur Genio de Groot en de Algerijnse acteur Mohamed Bendouad, maakte hij woensdag bekend. De kortfilm, die Nederlands, Engels en Arabisch gesproken is, zal binnenkort te zien zijn in Marokko, Algerije en Tunesië. De Nederlandse première is begin december in Haarlem.

De Nederlander initieerde het project samen met de Algerijnse regisseur Mouzahem Yahia. Het is het eerste filmproject dat Traïdia in Nederland regisseert; in Algerije maakte hij de afgelopen jaren al een komedie en een kinderserie. De kunstenaar wil binnenkort een Nederlandse speelfilm gaan ontwikkelen.

Genio de Groot werd bekend bij het grote publiek met zijn rollen in onder meer Het Zakmes, Dorsvloer vol confetti en Ramses. Hij maakte talloze voorstellingen met het cabaretgezelschap NUHR en trad met acteur Harry Piekema op onder de naam Hamm en Hoppa. Ook werkte De Groot voor het populaire VPRO-programma Villa Achterwerk.