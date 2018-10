NY Times recenseert film Halloween na 40 jaar alsnog

„We konden in die dagen niets melden, zelfs niet de verkiezing van de nieuwe paus”, excuseert de krant zich woensdag in een toelichting.

Omdat de film Halloween inmiddels een iconische status heeft, herstelt de krant nu de fout door alsnog veertig jaar na de première een recensie te plaatsen. De aanleiding is het verschijnen van een nieuw vervolg op de film, die de andere sequels die in de loop der jaren zijn uitgebracht negeert. Hoofdrolspeelster Jamie Lee Curtis keert na veertig jaar terug als het personage Laurie Strode, de rol waarmee zij in 1978 haar debuut maakte.

Met het eerste deel in 1978 maakte regisseur John Carpenter een van de grootste horrorklassiekers uit de jaren zeventig. De iconische thriller, over een gemaskerde maniak die babysitters vermoordt, werd een blauwdruk voor talloze soortgelijke slasherfilms die de bioscopen in de jaren tachtig overspoelden.

De oorspronkelijke Halloween, die werd gemaakt voor nog geen 300.000 dollar, is een aantal jaar geleden opgenomen in de bibliotheek van het Amerikaanse Congres vanwege zijn ’significante cultuurhistorische waarde’. Het nieuwe vervolg wordt overigens ook opvallend goed ontvangen; analisten verwachten dat het een grote hit gaat worden.