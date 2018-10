Geluidsman Basic Instinct overleden

Korda was bijna veertig jaar actief in de filmindustrie. Hij werkte mee aan tachtig films, waaronder klassiekers als ET, Fatal Attraction, Enemy of the State, Coyote Ugly en twee Star Trek-films. De sound editor werkte in Hollywood samen met twee Nederlandse regisseurs. Regisseur Paul Verhoeven koos Korda voor zijn iconische thriller Basic Instinct uit 1992. Met regisseur Jan de Bont maakte de geluidsman Twister (1996) en Speed II: Cruise Control (1997).

De laatste film waar Korda aan meewerkte, was de Nelson Mandela-film Invictus van regisseur Clint Eastwood. De sound editor won in zijn leven een aantal prijzen, waaronder een Emmy voor de serie Airwolf en een ’Golden Reel Award’, de prijs van de editors-vakbond, voor de oorlogsfilm Letters from Iwo Jima van Eastwood.