Eierstok van Lena Dunham verwijderd

De actrice beschrijft dat ze de laatste maanden steeds meer last kreeg van haar linker eierstok. Lopen en plassen werd steeds moeilijker. „Het werd erger en erger totdat ik me meer een burrito voelde die zich voordeed als mens.”

Ze is dankbaar dat ze een verzekering had om de operatie en de zorg te kunnen betalen. Maar tegelijk spreekt Lena uit dat ze geshockeerd is dat haar lichaam ’niet voor mij doet’ en dat ’toegang tot medische zorg een privilege is in plaats van een recht in dit land’. Ook stelt ze dat vrouwen hard moeten werken om serieus te worden genomen in hun klachten. „Het is vernederend.”

Het zorgt ervoor dat ze zich een nieuwe missie stelt: om op te komen voor degenen die moeten leven met zowel geestelijke als fysieke pijn. „Om vrouwen eraan te herinneren dat we niet eenzijdig naar ons verhaal hoeven te kijken, dat onze pijn onze winst is.”