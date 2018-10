Orange is the New Black stopt na zeven seizoenen

De cast maakte het stoppen van de serie woensdagavond bekend op Twitter. De serie wordt geprezen om de realistische manier waarop de problemen die in de Amerikaanse samenleving spelen worden verbeeld in de afgesloten gemeenschap waar vrouwen van alle achtergronden gedwongen met elkaar samenleven.

De serie is gebaseerd op het boek van Piper Kerman, een dertiger die vanwege een klein vergrijp vijftien maanden de gevangenis in moest. Orange is the New Black won de afgelopen jaren vele tientallen prijzen, waaronder meerdere Primetime Emmy’s en meerdere Screen Actors Guild Awards voor beste ensemble.

Het is, na het afscheid van House of Cards volgende maand, de tweede prominente serie waar Netflix in korte tijd afscheid van neemt.