Emile Ratelband verwacht kindje ’acht maanden na kerst’

In Shownieuws vertelt hij er openhartig over. „De ene vrouw wil met een keizersnee bevallen, voor het uiterlijk. Dat ben ik wel met haar eens. Daarna volgt wel een cosmetische operatie, dan bel ik Robert Schoemacher wel.”

De bevruchting moet allemaal ’langs de natuurlijke weg gebeuren’, laat Emile ook weten. Hij weet precies waar de vrouwen in hun cyclus zitten en wanneer hij dus met hen het bed moet induiken. „Dan verwacht ik met kerst meer te weten en dan kunnen we nog acht maanden vooruit tellen.”

De voormalige tv-persoonlijkheid baarde in de zomer opzien met zijn plannen. De 69-jarige Emile is al vader van zeven kinderen bij drie verschillende vrouwen en wil geen relatie meer, alleen een vrouw die hem een kind geeft. De verbazing over het feit dat er daadwerkelijk vrouwen reageerden op zijn oproep, was vervolgens zo mogelijk nog groter.