YouTuber Kalvijn krijgt eigen bordspel

„In het spel moeten deelnemers voor eens en voor altijd afrekenen met verschillende prangende vragen over gevoelige onderwerpen”, aldus de YouTuber.

Iedere kaart bevat een lastige vraag, zoals ’Drink je liever in één keer het plasje onder in de kliko op of eet je liever een week lang kattenvoer?’, of een stelling zoals ’plassen onder de douche is vies’. Wie een vraag volgens de andere deelnemers verkeerd beantwoordt, moet een klap in het gezicht incasseren.

De lancering van het spel vond woensdagavond plaats. Kalvijn exploiteert diverse YouTube-kanalen zoals Cinemates, Potkast en Kalvijn.