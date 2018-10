Britney wordt bestbetaalde artiest Las Vegas

Britneys juridische team heeft er zes maanden over gedaan om de lucratieve deal rond te krijgen, die twee jaar geldig zou zijn. „Ze is gek op Las Vegas en treedt daar graag op. Een dergelijk contract geeft haar ook de vrijheid om voor haar kinderen te zorgen, want ze weet precies waar ze aan toe is. Het bedrag dat ze krijgt uitbetaald lijkt misschien astronomisch, maar als je kijkt hoeveel uitverkochte shows deze vrouw heeft gegeven en hoeveel platen ze heeft verkocht, is het niet meer dan terecht”, aldus een bron.

De zangeres gaat naar eigen zeggen haar huidige show ’nog grootser en beter maken’. Verwacht wordt dat ze in januari 2019 begint, nadat haar lopende contract ten einde is gekomen. Dan heeft ze er vier jaar in Las Vegas opzitten.

Vorige week kondigde de Princess of Pop bij Ellen DeGeneres al aan dat ze ’met groot nieuws zou komen’. Daarmee doelde ze zeer waarschijnlijk op dit nieuws. Op donderdagavond treedt Britney op buiten bij de T-Mobile Arena, wat live uitgezonden wordt op het YouTube-kanaal van Ellen.