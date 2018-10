Ye en Kim gaan Oegandese kinderen helpen

Woordvoerders van de Uganda Womens Effort to Save Orphans (UWESO) vertelden dat het beroemde koppel eerder deze week langskwam en erg begaan was het de kinderen daar. „Ze werden verwelkomd door kinderen die een lied zongen en kregen daarna een rondleiding bij onze organisatie.” Nadat Ye iedereen voorzien had van een paar Yeezy-gympen, zou hij gezegd hebben ’een betere huisvesting voor de kinderen te willen bouwen’.

De organisatie is verguld met de hulp van het sterrenkoppel en kijkt dan ook erg uit naar een samenwerking. „We zijn enorm dankbaar voor de liefde die ze iedereen hier toonden.” Het is nog niet bekend wanneer de plannen gerealiseerd zouden moeten worden.

UWESO zorgt ervoor dat kinderen die op straat hebben geleefd een kans krijgen op rehabilitatie. Ook herenigen ze families en gemeenschappen met elkaar.