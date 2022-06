Tv-bioloog David Attenborough (96) opnieuw geridderd

Sir David Attenborough heeft woensdag de titel Knight Grand Cross of the Order of St Michael And St George ontvangen. Ⓒ ANP/HH

David Attenborough (96) is woensdag voor de tweede keer geridderd. De Britse televisiebioloog poseerde na afloop van de ceremonie op Windsor Castle trots met de medaille die bij zijn nieuwe titel van Knight Grand Cross of the Order of St Michael And St George hoort. Volgens aanwezige verslaggevers stond het icoon te glunderen toen hij de versierselen van prins Charles ontving.