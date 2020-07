The Go-Go’s maakt comeback na 20 jaar

Club Zero moet volgens de groep een sprankje optimisme bieden in deze duistere coronatijden. De reünie van de bandleden en het opnemen van het nieuwe lied is ook te zien in de documentaire. Het lied wordt uitgebracht op 31 juli.

De makers kregen voor de documentaire, die The Go-Go’s heet, toegang tot het hele archief van de groep. De band van zangeres Belinda Carlisle had vooral hits in de jaren tachtig; het album Beauty and the Beast geldt als de eerste crossover tussen punkrock en new wave. Toch beperkte het succes van de formatie zich vooral tot de VS.