Met André Rieu naar de bios

Zijn show met het Johann Strauss Orkest in de Town Hall in Sydney, Australië waar hij volgende maand op tournee is, wordt opgenomen en op 11 en 13 januari vertoond in diverse bioscopen in ons land.

De koning van de wals heeft een aantal ’leuke verrassingen’ in petto voor het concert in Sydney, waar hij zich op verheugt: „Dat ik in deze historische Town Hall mag spelen is een droom”, zegt Rieu, vooruitblikkend op zijn reis naar de andere kant van de wereld.

Onder anderen de Platin Tenors - van wie Gary Bennett uit Tasmanië komt - zullen Rieu op het podium vergezellen. Het repertoire zal uiteenlopen van klassiek tot pop.