Vrouw barst in tranen uit na knuffel prins Harry

De aankomst van het vliegtuig waarin het koninklijke paar zich bevond, was live op Twitter te volgen via Australische nieuwszenders. Harry en Meghan maakten hun opwachting bij het Government House. Het werd een fan uit het publiek iets te veel toen ze Harry ontmoette: de vrouw barstte ter plekke in tranen uit nadat de hertog van Sussex haar een knuffel gaf.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Naast de ontmoeting met het publiek hadden ze ook een officiële ontmoeting. Daarnaast werd Meghan de spelregels van Australian Football uitgelegd door een aantal enthousiaste dames.

De ’Ozzies’ zijn compleet in de ban van het paar; overal waar ze komen staan mensen al uren voor hun komst rijendik opgesteld. Elke stap die die twee zetten wordt breed uitgemeten in de pers. De komende weken reizen de royals nog verder door Australië en daarna bezoeken ze Nieuw-Zeeland, Tonga en Fiji.

