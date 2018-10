Linda de Mol getrakteerd door The Lion King

Aanleiding voor de gift was de tweede verjaardag van The Lion King in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Samen met de cast verraste Albert Verlinde, voor een zaal vol publiek en bekende genodigden, Linda de Mol met een geldbedrag van 50.000 euro voor haar LINDA.foundation.

Albert Verlinde, algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland: „Het fenomeen The Lion King beleeft opnieuw een mijlpaal. Na ruim achthonderd voorstellingen en 1,3 miljoen bezoekers vieren we vanavond de tweede verjaardag. De musical is al twee jaar de plek waar families samen een onvergetelijk moment beleven. Omdat zo’n onvergetelijk moment niet voor iedere familie vanzelfsprekend is trakteren we dit jaar de LINDA.foundation.”

De stichting is een initiatief van Linda de Mol en het tijdschrift LINDA. Samen met zoveel mogelijk donateurs willen zij meer begrip en vooral positieve actie creëren voor gezinnen met kinderen in Nederland die het financieel zwaar hebben. Ze geven cadeaukaarten aan gezinnen met kinderen die zich in een financieel benarde positie bevinden. Vanaf de start in 2013 hebben zij al meer dan 12.000 gezinnen gesteund.

Linda de Mol nam het geldbedrag vooraf aan de voorstelling persoonlijk in ontvangst op het toneel van het AFAS Circustheater: „Wat ben ik ontzettend blij met deze cheque. Met dit fantastische bedrag kunnen wij heel veel arme gezinnen voor de feestdagen een steuntje in de rug geven. Ik kan garanderen dat het heel goed terechtkomt. Namens alle gezinnen: dankjewel.”