Domien Verschuuren: ’Voelt niet goed Bilal Wahib te draaien’

De nummer drie van deze week was volgens Domien ’een lastige situatie’. Hij legde uit dat de Top 40 wordt samengesteld op basis van airplay, streams en fysieke verkoop van nummers. 501 van Bilal Wahib en Ronnie Flex zou daardoor op plek drie zijn geëindigd, maar Domien voelde zich er ’simpelweg niet goed bij’ om de track te laten horen, zo zei hij. „Als presentator van de Top 40 vind ik niet dat dit het moment is om Bilal Wahib te draaien.”

Ook andere zenders lieten vrijdag weten de muziek van Wahib voorlopig niet te draaien. In tegenstelling tot Qmusic, SLAM! FM en de NPO-zenders FunX en 3FM, besloot Radio 538 zijn muziek vooralsnog wel te laten horen. „We zien op dit moment geen reden om Bilal Wahib uit de muziekprogrammering van Radio 538 te weren, maar houden de berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten”, aldus een woordvoerder van moederbedrijf Talpa.

De rapper en acteur raakte eerder deze week in opspraak nadat hij in een video op Instagram, bij wijze van grap, een minderjarige jongen geld bood om zijn geslachtsdeel te laten zien. Hij werd woensdag gearresteerd op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno. Volgens zijn advocaat heeft hij veel spijt van zijn actie. „Hij geeft toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt en heeft vreselijk veel spijt. Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij. Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten.”

Onder meer zijn platenlabel Top Notch zette direct alle activiteiten stil en NPO Zapp haalde hem van het programma Teenage Boss, dat hij presenteerde. De Edison Stichting besloot bovendien dat Wahib niet langer de prestigieuze muziekprijs Edison Pop krijgt. Hij zou die krijgen in de categorie Nieuwkomer voor zijn hitsingle Tigers.