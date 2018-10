Tafelmens bij DWDD: ’raar’

Al jaren verschijnen er tafeldames of tafelheren aan tafel in De Wereld Draait Door. Maar Marieke Lucas Rijneveld was er duidelijk in: „Ik vind dame een vreselijk woord en ik voel me er toch een beetje tussenin, dus ik dacht: laten we het gewoon tafelmens noemen. Ik vind dat een mooi woord.” Matthijs van Nieuwkerk vond dat prima. „Dan maak ik voor jou een uitzondering. Je bent tafelmens. Dus als je nog een keer terugkomt, ben je tafelmens. Afgesproken, geen enkel probleem.”

Op Twitter dacht een aantal kijkers er anders over. „Tafelmens... de toon is alweer gezet... wordt steeds raarder dat”, schrijft iemand. „Heel raar”, bevestigt iemand die ’nog nooit van u gehoord heeft’. „Het wereldje slaat door”, constateert een volgende.

Toch zijn er ook mensen enthousiast over. „Mooi woord....TafelMens.” En lovend: „Geweldig Marieke Lucas! Tafelmens!”