Keira Knightley genoot van zoenscènes met vrouwen

„Ze waren allemaal erg kusbaar”, vertelt ze aan WENN. De actrice speelt de kleurrijke schrijfster Sidonie-Gabrielle Colette.

Het was heel anders met haar collega Dominic West, omdat zijn karakter een grote snor heeft die zijn bovenlip bedekt. „Het was moeilijk om een echte kus te krijgen van Dominic vanwege die snor”, legt ze uit. „Het was als het kussen van een walrus. Er was geen manier om er daadwerkelijk in te komen, dus ik kan je niet echt vertellen hoe het is om hem te zoenen. Maar hij is een uiterst charmante man en het is duidelijk waarom Colette met hem gaat. Ik had geen peptalk nodig voor de zoenscènes met Dominic.”

Keira geeft toe dat ze niet veel aanmoediging nodig had om de raadselachtige schrijfster en performance-artiest uit te beelden. Ze tekende voor het project na een snelle lezing van het script en een gesprek met regisseur Wash Westmoreland. „Ik las het en zei meteen ja. Wash werkte op dat moment al zo’n vijftien jaar aan het project. Ik praatte ongeveer tien minuten met hem. Hij kende het onderwerp van binnen en van buiten, dus ik wist dat ik in veilige handen was.”

De film Colette verschijnt 20 december in de Nederlandse bioscopen.