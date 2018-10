Film met Bruce Willis en Bingbing gecanceld

De film zou oorspronkelijk uitkomen op 17 augustus, maar de release werd door de controverse verschoven naar 26 oktober en is nu helemaal van de baan. Air Strike werd geproduceerd door Mel Gibson, speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en vertelt het verhaal van de Japanse bombardementen op Chongqing, tijdelijk de Chinese hoofdstad in de oorlog.

Bingbing, de bestbetaalde actrice van China en bekend van haar rol in de X-Men-films, verdween in juli. Nadat bekend werd dat ze een hoge boete krijgt voor belastingontduiking, dook ze in oktober met een publieke verontschuldiging op Weibo weer op. Bingbing is veroordeeld tot het betalen van 884 miljoen yuan, omgerekend ruim 110 miljoen euro.