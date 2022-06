Sinéad O’Conner treedt rest van het jaar niet meer op vanwege overlijden zoon

„Sinéad O’Connor zal vanwege de rouw om haar overleden zoon Shane de rest van het jaar niet meer optreden”, aldus 67 Management, dat laat weten dat het een moeilijk besluit was voor O’Connor, maar dat ze ’moet kiezen voor haar eigen gezondheid en welzijn’. Het management bedankt alle vrienden en fans van O’Connor voor de steun. „De liefde heeft haar veel steun gebracht.”

In januari maakte O’Connor bekend dat haar 17-jarige zoon Shane ’heeft besloten zijn dagelijkse strijd op aarde te beëindigen’ en dat hij ’nu bij God is’. Shane was suïcidaal en werd daarvoor behandeld in een kliniek. Hoewel hij 24 uur per dag onder toezicht stond, wist hij buiten te komen. Nadat hij twee dagen vermist was, werd hij levenloos gevonden.

Denk jij aan zelfmoord? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: bel 113 of 0800-0113 (gratis) of chat via www.113.nl.