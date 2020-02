Emotionele Matthijs van Nieuwkerk kan situatie niet overzien

Terwijl Matthijs zijn gasten aankondigt als altijd en ook zijn tafelheer Marc-Marie Huijbregts introduceert, sluit hij zijn intro af door te stellen het een ’grote dag’ was. „Nou ik was hier vanochtend in deze studio. Het zat helemaal vol met medewerkers van ons programma. Dat is natuurlijk veel, wij zijn een groot gezin al heel lang”, begint hij. „En toen heb ik verteld dat we gaan stoppen met het programma en dat dit het laatste seizoen is.”

Marc-Marie vraagt het meteen of hij emotioneel was vandaag. „Ja, dat was ik ja”, stamelt Van Nieuwkerk. „Nou ja, A. Om het te zeggen. Ik heb ontzettend lang nagedacht of ik door wilde gaan om het programma. Of misschien een heel ander programma. Er waren genoeg verleidingen en daar was ik ook nieuwsgierig naar. Uiteindelijk dacht ik: ik ga wél stoppen met het programma. Het is een geweldig goed programma. Althans, er is veel gelukt. Maar vijftien jaar is vijftien jaar. Het is mooi, het was ook mooi en het is ook een beetje mooi geweest.”

Op de vraag of hij kan voorzien wat dit voor Matthijs zelf gaat betekenen, reageert hij dan ook dat hij geen idee heeft. „Nee dat denk ik niet. Maar ik heb wel iets ontzettend leuks bedacht. Ik had een idee voor de zaterdag. Ik miste iets op de zaterdag. Ik word natuurlijk geplaagd door een ontzettend drift tot originaliteit, dat zit me vaak ik de weg en dat maakt me soms driftig. En ik dacht ik mis iets op de zaterdag dus dat wil ik gaan proberen. Dat heb ik overlegd met de publieke omroep, met mijn eigen omroep. En zij waren heel erg enthousiast. En het een kan niet naast het ander, dus we stoppen met dit avontuur.”

Ook Marc-Marie geeft aan het programma echt te gaan missen. „Wij gaan elkaar nog wel zien, maar ik ga het gewoon zelf missen om te kijken. Om zeven uur dacht je altijd dan heb ik dat programma al en anders kijk je het ’s avonds laat nog terug. Het was echt een anker in de avond, dus dat ga ik echt missen”, vertelt hij. „Maar, er is niemand dood en we gaan nog anderhalve maand een heel leuk programma maken.”