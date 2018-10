Tekashi69 snijdt in entourage

Dat vertellen bronnen uit zijn kring aan TMZ. Het komt niet op een goed moment, schrijven zij; een paar weken geleden zou zijn woning nog overvallen zijn. Politieagenten vonden een pistool, maar volgens Tekashi was die niet van hem en woonde hij daar niet. Dat wijst er volgens de site op dat hij met ’slechte mensen optrekt’.

Nog een reden voor hem om daarmee te breken, is zijn huidige succes na zijn internationale tour. Hij zou daarom nu vastberaden zijn een beter leven te creëren voor zichzelf en zijn gezin. Hij wil ook meer tijd doorbrengen met zijn vriendin en zijn 2-jarige dochter.

Daarom worden nu alleen nog maar mensen om hem heen toegelaten die helpen met produceren. Een rebrand staat in de steigers en volgens de bronnen is het volgende plan een grote tour langs alle grote steden in Amerika.