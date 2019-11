Bridget draagt kettinkje André

In een reeks foto’s die Bridget twee weken geleden deelde op Instagram, is te zien dat ze een kettinkje draagt met de naam André. De RTL-presentatrice was op dat moment met haar zoon Mees op vakantie in het Italiaanse Lecce.

Onder de post werd al snel door volgers aan het gouden sieraad gerefereerd, waarop Bridget antwoordde: „Is nog van het concert, afgelopen weekend in Ahoy.” Bezoekers van de optredens van André kregen namelijk kettinkjes thuisgestuurd als uitnodiging van de concertreeks die de zanger vorige maand gaf in Rotterdam.

Bridget met het kettinkje dat de naam van haar nieuwe liefde spelt. Ⓒ Instagram

Saillant: ook Monique Westenberg, de ex van André die dit weekend met een appje op de hoogte werd gesteld van zijn nieuwe liefde, liet een reactie achter bij de foto’s. „Haha, goed kettinkje!”, schreef ze.

Inmiddels heeft Bridget de foto’s verwijderd en is het bovendien niet meer mogelijk om te reageren onder posts van de presentatrice.