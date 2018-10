DENK-politicus Azarkan: ’Ook ik heb aanspraak op prijs Jinek’

Jinek kreeg de vakprijs voor het beste tv-interview voor een gesprek dat ze had met Azarkan. Die probeerde uit te leggen hoe zijn partij DENK een nepcampagne testte met pittige uitspraken die van de PVV leken te komen.

Farid Azarkan plaatste deze video op Twitter:

„Mocht je in de buurt zijn van Den Haag, breng hem even langs, zetten we hem op de schouw bij DENK en dan mag je hem in december weer ophalen”, grapt Azarkan. In het filmpje geeft hij Jinek met enig sarcasme het compliment dat ze bij het interview goed in vorm was: „Scherpe vragen, goed laten uitpraten, geen rare stiltes, geen emotie tonen. Ik vond je toen al waanzinnig.”