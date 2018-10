Romee Strijd doet een stapje terug

Bij een foto waarop ze te zien is met haar vriend Laurens, schrijft Romee: „We hebben de laatste tijd een beetje gas teruggenomen op YouTube en Instagram, omdat we realiseerden dat het ontzettend belangrijk is om af en toe een stapje terug te doen en stil te staan bij wat je écht gelukkig maakt.”

De Victoria’s Secret Angel is tot de conclusie gekomen dat met name haar familie, vrienden en de mensen waarmee ze werkt, haar het gelukkigst maken. „Soms lijkt het erop dat andere zaken, zoals kleding en geld, je gelukkig maken. Natuurlijk laat men dit graag op sociale media zien, omdat het hen bezighoudt, maar laten we zo nu en dan gewoon even stilstaan dat er in díe dingen geen geluk schuilt, maar dat het alleen in onszelf zit.”

Romee en Laurens, de zoon van EO-presentator Bert van Leeuwen, wonen samen in New York.