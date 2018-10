Erfprins Ernst August voor tweede keer vader

De stiefzoon van prinses Caroline van Monaco en zijn vrouw kregen in februari dit jaar al een dochtertje, Elisabeth. Ernst August (35) en Katherina stapten in juli 2017 in het huwelijksbootje. Ernst Augusts vader, die dezelfde naam draagt, deed er destijds alles aan om het huwelijk van zijn oudste zoon te dwarsbomen, omdat hij vond dat deze zijn erfgoed verkwanselde.

Dagelijks alles over de sterren en royals in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik