Eerlijke vinder levert creditcard Harrison Ford in

De eerlijke vinder besloot de kaart netjes in te leveren bij de politie, die contact opnam met de producenten van de vijfde Indiana Jones-film die op het eiland wordt opgenomen. Ford besloot de agenten persoonlijk te ontvangen en poseerde voor een kiekje waarop hij met een brede lach met de kaart en de politiemedewerkers poseert, zo laat de New York Post zondag zien. Of de toerist ook een bedankje heeft gekregen, is niet bekend.

Ford hervatte onlangs de opnames van de vijfde Indiana Jones-film, nadat hij eerder een schouderblessure had opgelopen op de set. Naast de 79-jarige zijn ook onder meer Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge en Mads Mikkelsen te zien in de film.