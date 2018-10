Disturbed geeft show in AFAS Live

De Amerikaanse heavy metal-band doet op 7 mei Amsterdam aan als onderdeel van hun Evolution World Tour. Deze start begin januari in San Diego en na Noord-Amerika is Europa aan de beurt. Vrijdag komt ook het nieuwe album Evolution uit van de band, bekend van onder meer de nummers Down With The Sickness en de Simon & Garfunkel-cover The Sound Of Silence.

De kaartverkoop voor het concert op in mei start op 26 oktober via Ticketmaster.