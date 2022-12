Premium Het beste van De Telegraaf

Diddy voor zesde keer vader: zó ingewikkeld is zijn liefdesleven

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Afgelopen zaterdag maakte Diddy (53) plots bekend voor de zesde keer vader te zijn geworden. Kleine kanttekening: het kindje is al in oktober geboren. Maar, wat fans nog meer verbaast, is dat de rapper rond diezelfde tijd hand in hand werd gespot met een andere vrouw dan de moeder van de baby in de straten van New York.